Такое впервые: Сбербанк обрадовал всех россиян в возрасте до 67 лет

Российских граждан, которые еще не достигли возраста 68 лет, уведомили о появившейся у них новой возможности. Приятный сюрприз приготовил для таких россиян Сбербанк. Финучреждение поможет людям вовремя организовать помощь в сложных ситуациях, сообщает PRIMPRESS.

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Как рассказали в Сбере, новый бонус для граждан приготовила дочерняя компания крупнейшего в стране банка «Сберстрахование». Специалисты в ближайшее время начнут оформлять новую страховку для людей на случай особо опасных заболеваний.

В первую очередь речь идет об онкологических заболеваниях, а также о случаях, когда человеку требуется нейрохирургическая или операция на сердце. Все оформившие полис смогут получить высококачественное лечение либо в России, либо за рубежом. Если брать второй вариант, то пациентам будут доступны различные клиники в Израиле, Южной Корее, Испании и Турции.

Сумма страхового покрытия будет различаться в зависимости от ситуации. Например, если речь идет о лечении в нашей стране, то максимум для онкологии составит 6 миллионов рублей, а в случае лечения за границей лимит будет повышен уже до 20 миллионов рублей.