Деревянные многоэтажки начнут строить в России

Председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД), вице-президент «Сегежа Групп» Дмитрий Руденко рассказал, что в России могут появиться многоэтажные жилые дома, сделанные из дерева с помощью многослойных клеенных деревянных панелей (CLT). По словам эксперта, такие дома ничем не отличаются от бетонных аналогов. Он также рассказал, что первым городом с такими зданиями может стать Сокол в Вологодской области. Об этом сообщает «Российская газета».

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Здания из панелей очень быстро строятся, у них высокая сейсмостойкость, меньше нагрузка на фундамент и, наконец, это просто красиво. Такие здания, как и здания из бетона, могут простоять не менее 50 лет, — пояснил Руденко.

Несмотря на экологичность проекта, а также его относительную низкую стоимость, данный тип зданий не имеет отдельных технических норм. Из-за этого, по словам специалиста, строительство становится дорогим. Тем не менее в Минстрое в настоящее время прорабатывается нормативно-правовая документация для таких многоэтажек.

Ранее стало известно, что в крупных российских городах резко подорожало жильё на вторичном рынке. Средний рост в 2021 году составил в среднем 19% — до 82,7 тыс. рублей за кв. м. В Московской области вторичное жильё подорожало в 2021 году на 42%, в Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%, Ленинградской области — на 37%.