Зарабатывать на аренде квартир стало невыгодно

Покупать квартиры для сдачи в аренду сейчас уже не так выгодно, как ранее, поскольку жилье подорожало сильнее, чем выросли арендные ставки. Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным консалтинговой группы SRG, к концу 2021 года средний срок окупаемости квартиры (отношение средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды) в городах-миллионниках составил 16,5 года, тогда как в конце 2020 года этот срок составлял 15,8 года. Доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду сократилась до 6,15%, тогда как годом ранее она составляла 6,49%. Средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год вырос на 26,22%. Ставка аренды увеличилась лишь на 20,03%. Аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Челябинск, указали эксперты.

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В Челябинске зафиксирован самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников. За счет аренды там можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года (доходность 8,06%). Самая маленькая доходность и высокие сроки окупаемости наблюдаются в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве – от 18 лет до 20,4 года.

В Москве срок окупаемости сократился на 2,3 года, а доходность составила 4,9% (годом ранее показатель был на уровне 4,38%). Ставки аренды в Москве за год возросли на 30,3%, а «однушки» подорожали на 16,72%. В Санкт-Петербурге доходность увеличилась до 5,16%, а срок окупаемости уменьшился на 2,6 года (рост цен на квартиры составил 18,76%, ставок аренды – 35%).

Средняя доходность от сдачи однокомнатной квартиры в крупнейших городах сократилась за год с 6% до 5,4%, рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Во время действия льготной ипотеки жилье в новостройках было очень популярным, заявил основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев. По его словам, около 20-25% покупателей были инвесторами, то есть планировали не жить в квартирах, а сдавать жилье.

«Теперь все эти квартиры постепенно достраивают, сдают. Но в сегодняшней ситуации долгосрочная аренда не будет приносить ожидаемого дохода. Дело в том, что выросла инфляция и доход с долгосрочной аренды даже не сможет покрыть ее. Также в правительстве рассматривают вопрос об обелении арендного рынка, а это еще минус 13% на НДФЛ. Получается абсолютно невыгодно», – подчеркнул эксперт.

Он считает, что инвесторы начнут активно избавляться от своих квартир. Также Гальцев прогнозирует рост доли продаваемой «вторички» в только что сданных ЖК – примерно вдвое за год. По его мнению, номинально цены на новые квартиры падать не будут, но застройщики будут прибегать к акциям и скидкам.

Кирюхина отмечает, что при росте ипотечных ставок перепродать квартиру будет более проблематично, в этой связи многие могут выбрать комбинированную инвестиционную стратегию: в первые годы сдавать объект, а затем – перепродать недвижимость. Благодаря этому можно будет не платить налоги после пяти лет с покупки и переждать период роста ставок по ипотеке и заодно заработать на росте цен на жилье. В связи с повышением цен на недвижимость часть потенциальных покупателей перешла в категорию арендаторов, то есть рынок аренды продолжит повышаться в цене, полагает Кирюхина.