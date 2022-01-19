Дачников предупредили об увеличении одного налога

В России для дачников подготовили различные нововведения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей Ассоциации юристов России.

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В частности, владельцы земельных участков начнут уплачивать повышенные налоги за использование земли не по назначению. Также упрощены правила подключения к электрическим сетям.

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С 2022 года вырастет налоговая ставка для владельцев земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, если участки используются не по целевому назначению, заявила руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова.

Россияне будут обязаны уплачивать повышенный налог, если выявится факт использования этих участков в предпринимательской деятельности. Во всех таких случаях предусмотерна «повышенная» ставка земельного налога в пределах 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Кроме того, у владельца земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, есть три года, чтобы начать стройку. В противном случае его могут крупно оштрафовать, отметила Колесникова.

По словам члена АЮР Марии Спиридоновой, изменения ожидаются и в поставке электричества для дачников.

«Если кратко, то процесс можно описать «электричество без посредников. Так, для подключения к электросети дачники могут подавать заявления в сетевую компанию напрямую. Раньше обратиться с заявлением могли только садоводческое или огородническое товарищество. Теперь линию электросети будут протягивать до участка заявителя, а не до границ СНТ, как было ранее», – пояснила Спиридонова.

Также она напомнила, что до 1 марта тем дачникам, чьи участки стоят на так называемом временном учете, необходимо зарегистрировать свои участки. Нововведения связаны с тем, что до 2015 года кадастровый учет в реестре ЕГРН велся отдельно от регистрации права на недвижимость, из-за чего создавалась путаница. Когда земельный участок ставили на кадастровый учет, информация о нем помечалась как «временная». Этот статус снимали, когда в ЕГРН появлялась запись о регистрации прав на этот участок (право собственности, аренды и.т.д). Юрист отметила, что после 2015 года ведение кадастрового учета и регистрация прав были объединены. Для оставшихся участков со статусом «временный» отведен период времени для их существования до 1 марта 2022 года. Если не успеть зарегистрировать право собственности на такие участки, то они будут аннулированы.

«Во избежание этого, собственникам рекомендуется зарегистрировать право на участки путем подачи документов в МФЦ», – отметила юрист.