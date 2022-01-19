Арендодателей предупредили о лишении некоторых прав

Арендодатель после сдачи квартиры лишается права не только менять замки на входной двери по собственной инициативе, но и приходить без предупреждения. Об этом сообщил РИА Недвижимость юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За эти правонарушения он может понести наказание вплоть до уголовной ответственности, отметил он. Отношения между собственником и квартиросъемщиком регулируются договором аренды, вне зависимости от того, является ли он краткосрочным или долгосрочным.

Видео дня

Также Хантимиров отметил, что обязательства появляются не только у человека, снимающего квартиру, но и у владельца этой квартиры. После подписания договора аренды собственник квартиры временно передает права на владение и пользование арендатору. Частоту визитов ему нужно прописать в договоре.

«Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до 3 месяцев. Однако на практике такие кейсы единичны, поскольку многие жильцы боятся, что арендодатель найдет, к чему придраться и расторгнет договор в одностороннем порядке», – отметил юрист.

Собственник может стать главным подозреваемым по делу о краже, если состоится несогласованный визит в отсутствие арендаторов и в это время пропадут какие-то ценные вещи. Собственнику в такой ситуации грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы сроком до двух лет.

У владельца недвижимости нет права менять замки на входной двери без согласия арендатора при условии, что квартиросъемщик не нарушает условия договора аренды, своевременно вносит по нему плату, использует квартиру по назначению и держит имущество в сохранности, указал юрист.

«Если конфликт дойдет до суда, то собственнику может грозить штраф за самоуправство, а также необходимость выплаты неустойки за время, которое арендатор не мог пользоваться жильем, и компенсации морального вреда», – подытожил Хантимиров.