Сколько нужно зарабатывать на московскую «однушку» в ипотеку

Для комфортной покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку размер заработка должен составлять не менее 104 тысяч рублей в месяц без учета расходов на домохозяйство. Об этом сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

«При первоначальном взносе в 20 процентов для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке десять процентов годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — подчеркнул заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По его словам, годом ранее, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4%, нужно было получать 84 тысячи рублей, при условии, что в погашение кредита отдавалось до 70% от заработной платы.

На домохозяйство россиянам нужно в среднем закладывать 25-30 тысяч рублей в месяц, отметил заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Однокомнатная квартира в Москве на середину января стоит в среднем 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей - на вторичном, заявила главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина. Средний заработок в Москве и Московской области, как отметил Цыганов, ссылаясь на данные Росстата, варьируется в пределах 90-100 тысяч рублей, а если исключить вакансии топ-менеджеров крупных компаний – 65-70 тысяч рублей.

По словам Кирюхиной, при отсутствии у потенциальной семьи из двух работающих человек средств на первоначальный взнос в 20% для его накопления нужен ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство. Из них 36 тысяч рублей составят минимальный прожиточный минимум, 40 тысяч рублей пойдут на аренду жилья, а остальные деньги — на накопление первоначального взноса. Кирюхина считает, что необходимую для ипотеки сумму возможно накопить за 20 месяцев, то есть менее чем за два года.

Чтобы не связываться с банками, жить на один прожиточный минимум при стабильной зарплате в 95-100 тысяч рублей потребуется как минимум шесть лет вдвоем или 12 лет одному, подытожила эксперт.