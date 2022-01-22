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1 час назад

Аналитики предрекли рост ипотечных ставок до 16% в 2022 году

К середине 2022 года ипотечные ставки достигнут своего максимума в 16%. Об этом заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовым рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Аналитики предрекли рост ипотечных ставок в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год будет в районе 8-11% годовых, передает слова Александра Осина РИА «Недвижимость». «Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16%», — уточнил он. По его словам, ставки по ипотеке достигнут максимума уже в середине 2022 года.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь 13%. Однако, добавила она, к концу первого квартала года действующие ставки покупателей могут быть в диапазоне 10,5-11,5%, и они останутся на этом уровне, если не произойдет геополитических и экономических шоков.

Пугающие прогнозы маловероятны, потому что ставки выше 12% могут затормозить развитие российского рынка и привести к сжатию спроса более чем в два раза, заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. «[Такие высокие ставки] могут привести к необходимости масштабного льготирования ипотеки государством. Иначе возможны появления кризисных явления в строительстве и смежных отраслях», — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что ставки по ипотеке в РФ превысили 10%. Российское правительство разработало план по снижению ипотечных ставок. В Госдуме РФ рассказали о способе сэкономить на ипотеке в 2022 году.

Недвижимость,Александр Осин,Алексей Попов,Анна Бодрова,ЦИАН,Центральный банк России,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
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