Аналитики предрекли рост ипотечных ставок в 2022 году

К середине 2022 года ипотечные ставки достигнут своего максимума в 16%. Об этом заявил аналитик управления торговых операций на российском фондовым рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

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Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год будет в районе 8-11% годовых, передает слова Александра Осина РИА «Недвижимость». «Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16%», — уточнил он. По его словам, ставки по ипотеке достигнут максимума уже в середине 2022 года.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь 13%. Однако, добавила она, к концу первого квартала года действующие ставки покупателей могут быть в диапазоне 10,5-11,5%, и они останутся на этом уровне, если не произойдет геополитических и экономических шоков.