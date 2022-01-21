В России нашли способ снизить ипотечные ставки

Единый институт развития в жилищной сфере («Дом.РФ») получит доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации кредитного портфеля. Соответствующий законопроект разработает Минфин, пишут «Известия».

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Секьюритизацией является выпуск ценных бумаг под залог недвижимости, на которую выдана ипотека.

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Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в феврале 2023 года. Документ касается процедуры выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Инструмент выпуска ценных бумаг под залог недвижимости, на которую выдана ипотека, работает и сейчас, но «Дом.РФ» не имеет доступа к кредитным историям заемщиков и, следовательно, не может оценивать риски по ипотечным облигациям.

«Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям в целях проверки их при проведении сделок секьюритизации позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на секьюритизацию и повышение скорости проведения таких сделок, а также окажет влияние на повышение качества портфеля ипотечных кредитов», — отметили в Минфине.

Благодаря дополнительной информации повысится точность оценки портфеля и улучшатся условия секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, рассчитывают в «Доме.РФ».

Доступ единого института развития в жилищной сфере к кредитным историям заемщиков предоставит банкам более широкие возможности для дополнительного заработка от оперирования закладными, заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, это также упростит выпуск ипотечных облигаций и позволит увеличить объем свободных средств в банковской сфере, что поможет снизить ипотечные ставки для обычных заемщиков.

Институт сможет более точно и взвешенно оценивать риски при предоставлении поручительства, считают в ВТБ.

«Это приведет к снижению финансовых расходов и операционной нагрузки банков-оригинаторов при выпуске ипотечных облигаций с поручительством госкорпорации, что в конечном итоге благоприятно скажется на стоимости и доступности ипотечных кредитов для заемщиков», — отметили в банке.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота отметил, что падение ставок для благонадежных заемщиков на основе широкого использования кредитных историй может достигнуть 0,25–0,75 п.п. Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков считает, что снижение ставок для надежных заемщиков может составить 0,5–1 п.п.