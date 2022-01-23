В 2021 году из аварийного жилья переселили более 1,3 тысяч жителей области

Для этого было построено 5 многоквартирных домов (в них расположена 401 квартира).

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Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Пресс-центре Правительства Кировской области, в прошлом году в регионе из непригодного для проживания жилищного фонда в новые квартиры переехали 1 343 человека.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по национальному проекту «Жилье и городская среда», который обозначен Президентом России Владимиром Путиным как одно из приоритетных направлений развития страны, ведется с 2019 года. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Но мы приняли на себя повышенные обязательства и решили ускорить программу, чтобы все эти дома расселить до конца 2023, а не до 2025 года. И в области планомерно решается эта задача, - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.