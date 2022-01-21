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50 минут назад

Вологодские застройщики активно берут кредиты на реализацию своих проектов

В прошлом году объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада вырос в три раза. Такие данные приводят в Сбербанке.

Вологодские застройщики активно берут кредиты на реализацию своих проектов
Фото: Вологда.рфВологда.рф

Так, в 2021 году объем портфеля превысил 330 млрд рублей. Кредитная организация продолжает финансировать новые проекты партнеров: «ВологдаСтройЗаказчик», «Жилстройзаказчик» и других крупных девелоперов региона.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, отметил, что в 2022 году продолжится оптимизация сроков рассмотрения сделок и будут переведены сделки финансирования жилья в онлайн. Цель - одобрение стандартного кредита за 5 дней.

Банк предоставляет широкую линейку кредитных продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, до cashout-финансирования под будущую прибыль реализуемых проектов. Всё это даёт клиентам возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

Недвижимость,Сбербанк России,
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