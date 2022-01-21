Вологодские застройщики активно берут кредиты на реализацию своих проектов

В прошлом году объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада вырос в три раза. Такие данные приводят в Сбербанке.
Так, в 2021 году объем портфеля превысил 330 млрд рублей. Кредитная организация продолжает финансировать новые проекты партнеров: «ВологдаСтройЗаказчик», «Жилстройзаказчик» и других крупных девелоперов региона.
Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, отметил, что в 2022 году продолжится оптимизация сроков рассмотрения сделок и будут переведены сделки финансирования жилья в онлайн. Цель - одобрение стандартного кредита за 5 дней.
Банк предоставляет широкую линейку кредитных продуктов на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, до cashout-финансирования под будущую прибыль реализуемых проектов. Всё это даёт клиентам возможность более уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.