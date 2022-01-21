Вологодские застройщики активно берут кредиты на реализацию своих проектов

В прошлом году объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада вырос в три раза. Такие данные приводят в Сбербанке.

Так, в 2021 году объем портфеля превысил 330 млрд рублей. Кредитная организация продолжает финансировать новые проекты партнеров: «ВологдаСтройЗаказчик», «Жилстройзаказчик» и других крупных девелоперов региона.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, отметил, что в 2022 году продолжится оптимизация сроков рассмотрения сделок и будут переведены сделки финансирования жилья в онлайн. Цель - одобрение стандартного кредита за 5 дней.