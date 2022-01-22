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5 часов назад

Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке до 16%

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин заявил, что ипотечные ставки в этом году могут сильно вырасти. Как ожидается, они достигнут максимума в середине 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости». Расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки Центробанка на 2022 год составит 8–11%, тогда уровень ипотечных ставок может достичь 16%, считает эксперт.

Россиян предупредили о росте ставок по ипотеке до 16%
Фото:  Pexels Pexels

С начала 2022 года процентные ставки по ипотеке уже выросли на 0,25-1,25 процентного пункта, сегодня в среднем они составляют 9,8%, напомнил Осин.

Максимум по ставкам в 2022 году составит 13%, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Объём выдачи займов на покупку жилья снизится на 5–7% по сравнению с 2021 годом, прогнозирует она.

Руководитель аналитического центра «Циана» Алексей Попов заверил, что ставки сильно не вырастут — ипотека от 12% в России может затормозить развитие рынка и привести к сжатию спроса в два раза, заявил он.

Ранее Общественная палата предложила опустить ставку по ипотеке или жилищному кредиту для многодетных семей до 0% годовых, а также ввести для таких семей субсидированную аренду с погашением до 50%, чтобы нуждающиеся семьи оплачивали только половину ежемесячной стоимости квартиры.

Недвижимость,Александр Осин,Алексей Попов,Анна Бодрова,ЦИАН,Общественная палата России,Центральный банк России,
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