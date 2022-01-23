Стоимость ипотеки в декабре выросла до максимума за семь лет

Средняя полная стоимость ипотеки в России в декабре 2021 года подскочила на 4,4 процентного пункта — до 13,2 процента, максимума с 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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По данным компании, подобный уровень полной стоимости кредита (ПСК) отмечался семь лет назад: в 2014–2015 годах.

«Рост ПСК по ипотеке связан с одним единственным фактором — повышением регулятором ключевой ставки. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», — отмечается в сообщении. Также в бюро добавили, что россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья. За месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5 процента, или 530 тысяч рублей, — до 3,4 миллиона рублей. Средний срок ипотеки сократился на 2 года: до 17 лет и 5 месяцев.

В компании объяснили, что подобная динамика объясняется корректировкой банками финансовых моделей и кредитных политик. «При росте ставки большая доля номинального дохода потребителя направляется на оплату процентных платежей и меньшая — на погашение основного долга, что при фиксированном — максимальном и близком к нему — сроке кредитования, безусловно, приводит к снижению средней суммы ипотечного кредита», — говорится в сообщении бюро.