Пенсионные накопления предложили тратить на покупку жилья

Россиянам предложили брать деньги из пенсионных накоплений на приобретение жилья. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились некоторые риелторские компании.

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В России предложили разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома, передают «Известия» обращение Мишустину федеральной риелторской компании «Этажи». На сегодняшний день письмо направлено для проработки в Минфин и Минстрой.

Риелторы предложили выдавать средства на срок до 20 лет или до пенсии. В таком случае деньги необходимо будет возвращать по низкой ставке до 4-5% годовых. Если же процент будет ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, разницу нужно будет субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой. Интеграцию пенсионных накоплений предлагают разрешить родственникам и супругам.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчук, ипотека долгое время остается единственным финансовым инструментом для улучшения жилищных условий граждан. Спикер считает, что если разрешить использовать пенсионные накопления в качестве трат на жилье, то это не только станет источником поддержания спроса на рынке недвижимости, но и снизит нагрузку на бюджетную систему страны.