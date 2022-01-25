Назван способ сэкономить при покупке жилья до 30%

Президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков в беседе с Российской газетой» заявил, что приобретение у банка залоговых квартир может стать популярным способом покупки жилья в ближайшие два года. По его словам, это поможет сэкономить в условиях существенного роста цен.

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Эксперт подчеркнул, что благодаря ипотеке с господдержкой купить жилье смогли не только граждане с устойчивым доходом, но и те, кто находится в зоне кредитного риска.

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Лишь за первый год действия программы объем собственных средств в структуре спроса на жилье на первичном рынке сократился с 1,6 до 1,1 трлн рублей, тогда как объем ипотеки, наоборот, вырос с 0,9 до 1,5 трлн рублей.

«После того, как заемщики, взявшие льготную ипотеку, реально оценят свои финансовые возможности, мы можем стать свидетелями расторжения договоров ипотечного кредитования», – считает Кулаков.

Зачастую банки стремятся реализовать такие квартиры как можно быстрее. Оттого наблюдается разумный демпинг при продаже - обычно залоговое жилье продается на 2-3% дешевле рыночных цен. Приобрести такую квартиру можно и с помощью ипотеки, отметил Кулаков. Такой вариант также предоставляет гарантию юридической чистоты сделки: вся работа по проверке жилья уже выполнена банком.

Продажа такого имущества осуществляется через аукционы. Сведения о проводимых аукционах можно узнать на сайтах банков, Росимущества и Федеральной службы судебных приставов. В собственности банка остаются квартиры, которые не продались на аукционе, добавил Кулаков. Узнать о них можно на сайте кредитной организации. На такое жилье могут предоставлять скидку в размере 20-30%, подчеркнул эксперт.

Среди минусов данного способа приобретения жилья – отсутствие возможности посмотреть квартиру до ее покупки, чтобы оценить реальное состояние жилья, а также переход долгов по капремонту от предыдущего хозяина к новому владельцу, подытожил Кулаков.