На Дальнем Востоке удалось сдержать рост цен на жильё, сообщил Чекунков

Объём жилищного строительства на Дальнем Востоке увеличился на 25 процентов — это позволило несколько сдержать рост цен на жильё, сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Возросший спрос на жильё привлёк в регионы Дальнего Востока крупных застройщиков, сообщил Чекунков.
«На 25 процентов увеличился объём жилищного строительства — это позволило несколько сдержать рост цен. При росте в среднем по России за год на 18 процентов в ДФО жильё подорожало на 13,6 процента», — сообщил министр.
Он также рассказал, что одной из востребованных мер поддержки, запущенных Правительством на Дальнем Востоке, стала льготная дальневосточная ипотека. «Каждая вторая квартира в новостройке покупается с использованием дальневосточной ипотеки», — сказал Чекунков.
Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что льготные условия получения ипотеки ведут к удорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден. По словам Путина, на Дальнем Востоке действует целая цепочка поддержки строительства жилья — ипотека под 2% годовых, сельхозипотека — до 3%, ипотека для семей с детьми — 6%, и на 2022 год продлена льготная ипотека под 7% годовых. В том числе это касается и жилищного строительства, уточнил Президент.