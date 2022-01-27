Льготную ипотеку захотели расширить на вторичное жилье

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жилье. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Известия».

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По информации издания, Якубовский в письме указал на необходимость разработки специальной программы для предоставления льгот на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведется активное жилищное строительство. Также можно распространить на эти территории действие всех уже имеющихся адресных льготных программ.

Как подчеркнул парламентарий, в настоящее время в России действуют льготные программы по ипотеке, которые призваны повысить спрос на квартиры лишь в новостройках. На вторичное жилье эти программы не распространяются, исключением служит лишь Дальневосточный федеральный округ. В тех населенных пунктах, где новое жилье не строится, россияне лишены какой-либо поддержки со стороны государства, пояснил Якубовский.