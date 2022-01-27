Названы «короли российской недвижимости»

Российский Forbes опубликовал рейтинг «Королей недвижимости» в РФ за прошедший год, первое место в котором заняла группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

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По данным издания, за прошлый год 30 вошедших в рейтинг компаний получили совокупный доход от аренды коммерческой недвижимости в $6,9 млрд. При этом в 2020 году он составил $5,8 млрд, а в допандемийном 2019 году — $7,8 млрд.

Возглавили рейтинг миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. Их компания «Киевская площадь» за год получила доходы от аренды в размере $1,665 млрд. При этом в 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 миллиона кв. м.

На втором месте находится группа «Ташир» Самвела Карапетяна, арендный доход которой в 2021 году составил $615 млн. Тройку «королей российской недвижимости» замыкает группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых доходом от коммерческой аренды за год в размере $510 млн.

В первую пятерку также вошли бизнесмен Александр Клячин (Gleden Invest Group) и владельцы групп Ingka Centres (в России развивают 14 центров под брендом «Мега»). Их арендный доход составил $385 млн и $350 млн соответственно.

В прошлом году, согласно данным Forbes, рейтинг «российских королей недвижимости» также возглавляла компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, заработавшая на аренде за 2020 год $1,28 млрд.