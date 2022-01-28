Брокер объяснила выгоду покупки квартир у города

Бизнес-брокер, сотрудник компании SBP Татьяна Шубина рассказала «Мосленте» о выгоде, которую москвичи могут получить от покупки городской недвижимости.

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В случае с жилой недвижимостью выгода заключается в цене предложения. Квартиры выставляют на торги чуть ниже рынка, при условии, что существует множество предложений, а участников, рассматривающих их, достаточно мало.

«Не все знают про такие аукционы. Они проводятся на электронных торговых площадках. Все предложения от города можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы, где размещены актуальные предложения со реализации и с необходимыми документами для подготовки заявки на участие. Будь то жилая или коммерческая недвижимость», — объясняет эксперт.

На сайте можно отслеживать лоты и цены, по которым ранее уже были проданы аналогичные объекты. Брокер уточнила, что объект можно купить еще выгоднее в случае, если в первый раз лот был не реализован. Тогда в следующий раз его выставят на продажу с дисконтом.

Еще одним выгодным аспектом такого приобретения является юридическая чистота сделки. При покупке у города нет рисков приобретения жилой недвижимости с подводными камнями в виде внезапно объявившихся родственников или недееспособных лиц, способных расторгнуть сделку.

«Что касается аренды городской коммерческой недвижимости, то самое интересное в этой части — возможность аренды у города и в дальнейшем льготная приватизация», — отмечает специалист.

Шубина добавила, что условия для такой сделки достаточно просты. В случае, если объект подлежит дальнейшей реализации, необходимо всего несколько лет арендовать его без пропуска платежей, после чего его можно выкупить в рассрочку.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово скупать недвижимость в столице.