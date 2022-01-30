Стало известно, насколько подорожала недвижимость в январе

Стоимость первичного жилья в РФ в январе 2022-го увеличилась на 44% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. По данным «Авито Недвижимости», средняя цена одного квадратного метра в крупнейших городах страны составила 135,6 тысячи рублей. Другие цифры привели в «ЦИАН.Аналитике». По данным компании, в январе стоимость «квадрата» в новостройке достигла 118 400 рублей, что на 32% выше уровня 2021 года, сообщает «Коммерсант».

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Новую волну роста цен вызвало резкое вымывание с рынка бюджетных предложений на фоне активных продаж в конце 2021-го. Стоимость первичной недвижимости в крупнейших городах увеличилась за месяц на 2%. Участники рынка полагают, что динамика замедлится, но рост в целом должен продолжиться.

Рост ставок по ипотеке, постепенное сворачивание специальных программ по дополнительному субсидированию ставок банками и застройщиками стимулировали многих покупать как можно быстрее, пока «всё» не подорожало,— подчеркнул руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Сильнее всего, на 7%, стоимость недвижимости выросла в Челябинске — до 71 000 рублей за квадратный метр первичного жилья. По 6% роста показали Санкт-Петербург и Казань (179 300 рублей и 140 300 рублей соответственно). В столице стоимость квадратного метра жилья возросла по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 1% — до 305 500 рублей.

Эта динамика во многом объясняется сезонностью. Декабрь традиционно наиболее оживлённый месяц для застройщиков. Попов также обращает внимание на давление на рынок внешних факторов. Он предполагает, что в целом за 2022 год уровень роста цен на недвижимость не превысит 12–14%.