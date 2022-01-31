Россиян предупредили о резком росте платы за ипотеку

Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сделанный участниками рынка недвижимости расчет.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что в случае деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5–13%. При эскалации геополитической напряженности ставки по ипотеке могут превысить 13%, прогнозирует эксперт.

Согласно расчетам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, при оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%. По ее словам, переплата за весь срок пользования кредитом вырастет на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%.

Так, при средней цене 1 кв. м вторичного жилья в России в 82 605 рублей для владельцев квартиры площадью 30 «квадратов» за полгода ежемесячный платеж повысится с 20 188 до 24 353 рублей, а итоговая стоимость покупки — с 5,2 млн до 6,2 млн рублей.

В Москве при стоимости средней «однушки» в новостройке в 10,7 млн рублей (первоначальный взнос 15% на 20 лет) и ставке 9,9% ежемесячный ипотечный платеж будет составлять 87 тысяч рублей. Если квартиры подорожают на 5%, до 11,2 млн рублей, а ипотечные ставки вырастут не более чем на 12%, платеж повысится до 105 тысяч рублей, то есть на 21%, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Средняя ипотечная ставка за первое полугодие увеличится до 10,5%, считает директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. В таком случае, как отметил он, ежемесячный платеж по кредитам вырастет на 15%.

В Минстрое отметили влияние на стоимость 1 кв. м ряда факторов, от стоимости стройматериалов до общемировой конъюнктуры рынка. В ведомстве не ожидают снижения доступности жилья.

Улучшить ситуацию на рынке можно за счет продления льготной ипотеки после 1 июля на более длительный срок или расширения адресных программ с господдержкой, считает Колочинский.

Зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступает за запуск бессрочной льготной ипотеки на уровне не выше 5% для массовых новостроек.

Проблему доступности жилья можно решить, расширив программы по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в 1,5–2 раза ниже, чем в квартирах, подчеркнула Решетникова. Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин предлагает сократить нагрузку на бюджет заемщика с помощью дополнительного субсидирования ставок от девелоперов.