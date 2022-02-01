Найден способ избавить россиян от переплат по ипотеке

В 2022 году Минфин должен разработать законопроект, который подразумевает отмену двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

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Отмечается, что поправки могут внести в Госдуму в ноябре. В Минфине пояснили, что целью нововведений является сокращение расходов кредиторов и заемщиков, увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов и повышение объемов секьюритизации. Там подчеркнули, что изменения позволят значительно упростить оборот закладных на рынке ипотечного кредитования. Дольщики, которые одновременно являются заемщиками по ипотечному кредиту при оформлении квартиры в собственность, не будут подписывать новую закладную.

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«Это назревшее и актуальное изменение процедуры оформления закладной. Сейчас этот процесс прописан на законодательном уровне, но требует совершенствования для упрощения взаимодействия банков, заемщиков и государственных органов», — отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она также отметила, что в настоящее время банки имеют право требовать от покупателей новостроек дважды оформлять закладную: на этапе покупки жилья по договору долевого участия и при оформлении ее в собственность. Это требует дополнительных затрат на повторную оценку – от 2,7 до 8 тысяч рублей.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота положительно оценил изменения. По его мнению, это повысит привлекательность приобретения строящегося жилья с использованием ипотеки.

Нововведения избавят заемщиков от лишних бюрократических процедур и сократит их возможные затраты, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.