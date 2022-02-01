Все россияне получили право на бесплатный участок земли

С 1 февраля россияне могут безвозмездно получить гектар земли в арктических регионах страны. Участникам программы полагаются субсидии и льготные кредиты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

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«С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах - Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан - участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», – сообщили в министерстве.

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Рассматривать будут как индивидуальные, так и коллективные заявки (до 10 человек). Кроме того, земельные участки могут получить участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за границей.

Общая площадь земли, которая доступна участникам программы, составляет более 1 млн га. Самый широкий выбор земельных участков представлен в Мурманской области (более 700 тысяч га) и в Республике Карелия (337 тысяч га).

Земли в Арктике, на которых можно выбрать участок, определены с учетом наличия инфраструктуры и с учетом интересов коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике.

«Это дополнительная возможность для людей пустить корни, построить дом, реализовать мечту о своем бизнесе. Здесь есть места для экологичного отдыха - например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса», – приводит пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

По словам министра имущественных отношений Мурманской области Виктории Минкиной, в регионе прогнозируют, что наибольший спрос придется на участки в Кандалакшском районе, территория которого подходит для развития туристического бизнеса. По ее словам, в регионе планируется синхронизация программы выдачи гектара земли в Арктике с программой «Свой дом в Арктике», по которой гражданам полагается со стороны региональных властей субсидия в 1 млн рублей на строительство дома и покупку комплекта для его возведения при наличии собственных средств в сумме от 500 тысяч рублей.

Россияне могут выбрать участок через онлайн-сервис портала гектарварктике.рф, интегрированного с федеральной информационной системой НаДальнийВосток.РФ. Для подачи заявки требуется авторизоваться на сайте с помощью учетной записи Госуслуг и выбрать участок на интерактивной карте. Оформить землю в собственность или аренду граждане смогут через пять лет, обратившись в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.