Программу льготной ипотеки назвали ошибкой

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что программа льготной ипотеки прежде всего оказала поддержку строительным компаниям, а не покупателям, которые были вынуждены покупать жилье по высоким ценам. Такое мнение она высказала в интервью РИА Недвижимость.

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«Я считаю, что это ошибка – субсидировать ипотеку всем подряд», – сказала Косарева.

Косарева считает, что оказать помощь нужно было определенным категориям граждан, действительности же, поддержку существенную прибыль получили строительные компании.

«Получилась, условно говоря, стрельба из пушки по воробьям. В результате массированное субсидирование всех покупателей на первичном рынке привело к сильному росту цен», – отметила президент фонда «Институт экономики города».

По словам Косаревой, в выигрыше среди покупателей остались те, кто попал в начальный период действия программы, когда цены еще не повышались. Остальные получили практически нулевую выгоду, так как они купили жилье по высоким ценам, хоть и с низкими ставками.

Косарева не исключила, что Банк России будет повышать ключевую ставку, после чего и банки поднимут ипотечные ставки. Она прогнозирует, что они будут двузначными, «только все-таки ближе к 10%, чем к 20%».