Домклик поможет бесплатно оценить рыночную стоимость жилья

Домклик от Сбера запустил новый сервис – теперь пользователь может самостоятельно рассчитать рыночную стоимость жилья. Для этого необходимо зайти во вкладку «Услуги», «Оценка квартиры», ввести параметры квартиры и получить ориентировочную стоимость.

Ранее на сайте можно было провести анализ цены недвижимости, но за предоставляемый отчёт взималась плата. Сейчас клиент получает отчет бесплатно.

Умный алгоритм использует при расчёте реальные сделки купли-продажи недвижимости СберБанка, проведённые с помощью Домклик. При расчете учитывается более 40 параметров — данные о квартире, доме, районе, инфраструктуре, а также ситуация на рынке недвижимости.

Информация полезна как продавцам, так и покупателям недвижимости — обоснованная оценка может быть использована при покупке и продаже жилья. Новый сервис даст покупателям возможность определить рыночную стоимость выбранной квартиры и не переплатить, а продавцы с его помощью смогут установить справедливую цену и не продешевить.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: