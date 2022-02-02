Владельцам квартир ни в коем случае нельзя сносить несущие стены. Об этом граждан предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Как оказалось, собственники жилья не имеют права объединять балкон с общей площадью квартиры. Также хозяевам нельзя самовольно увеличивать санузел за счёт других комнат и оставлять кухню, равно как и жилые помещения без света из окон.

По словам экспертов, под запрет попадает и снос перегородок между кухней и комнатами в тех квартирах, куда был проведён газ. Любые изменения границ санузлов и ванных комнат, а также проёмы в несущих стенах требуют обязательного согласования. Наиболее безопасным видом ремонта, который не требует никаких согласований, является лишь косметический.