Владельцам квартир ни в коем случае нельзя сносить несущие стены. Об этом граждан предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Как оказалось, собственники жилья не имеют права объединять балкон с общей площадью квартиры. Также хозяевам нельзя самовольно увеличивать санузел за счёт других комнат и оставлять кухню, равно как и жилые помещения без света из окон.
По словам экспертов, под запрет попадает и снос перегородок между кухней и комнатами в тех квартирах, куда был проведён газ. Любые изменения границ санузлов и ванных комнат, а также проёмы в несущих стенах требуют обязательного согласования. Наиболее безопасным видом ремонта, который не требует никаких согласований, является лишь косметический.
Во всех остальных случаях нарушение запретов перепланировки грозит всем собственникам штрафом или же и вовсе их выселением. Последний вариант возможен в самом крайнем случае, если выяснится, что дальнейшее проживание людей в переделанном помещении представляет высокий риск не только для их жизни и здоровья, но и для безопасности их соседей.