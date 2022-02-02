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1 час назад

Вплоть до выселения из квартиры: собственников жилья предупредили о важном запрете

Владельцам квартир ни в коем случае нельзя сносить несущие стены. Об этом граждан предупредили эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Как оказалось, собственники жилья не имеют права объединять балкон с общей площадью квартиры. Также хозяевам нельзя самовольно увеличивать санузел за счёт других комнат и оставлять кухню, равно как и жилые помещения без света из окон.

По словам экспертов, под запрет попадает и снос перегородок между кухней и комнатами в тех квартирах, куда был проведён газ. Любые изменения границ санузлов и ванных комнат, а также проёмы в несущих стенах требуют обязательного согласования. Наиболее безопасным видом ремонта, который не требует никаких согласований, является лишь косметический.

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Во всех остальных случаях нарушение запретов перепланировки грозит всем собственникам штрафом или же и вовсе их выселением. Последний вариант возможен в самом крайнем случае, если выяснится, что дальнейшее проживание людей в переделанном помещении представляет высокий риск не только для их жизни и здоровья, но и для безопасности их соседей.

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