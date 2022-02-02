Элитные коттеджи в Подмосковье подорожали

Спрос на элитное загородное жилье Подмосковья в 2021 году увеличился на 63% год к году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования Knight Frank. Предложение на первичном рынке значительно сократилось, в отсутствие выбора покупатели были вынуждены приобретать недвижимость по завышенным ценам.

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Директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик прогнозирует сохранение спроса состоятельных москвичей на загородное жилье при действующих ограничениях в пандемию. Ограниченное предложение на рынке является единственным сдерживающим фактором для дальнейшего роста спроса, считает Михайлик.

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За последний год с рынка ушло 1,2 тысячи объектов, то есть 30% от общего объема экспозиции, отметил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. В Savills отметили, что сокращение предложения составило 40%. На первичном рынке наблюдается самый большой дефицит: в 2021 году предложение сократилось на 31%, до 322 лотов, что является минимумом за последние семь лет.

На рынке остались лишь неликвидные объекты, отметил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Сложившаяся ситуация повлекла за собой рост цен на элитную загородную недвижимость. Согласно данным Knight Frank, средний бюджет предложения коттеджей на первичном рынке вырос на 46%, до 285,8 млн рублей, таунхаусов — на 53%, до 61,3 млн рублей. Средняя стоимость сотки земли увеличилась на 21%, до 4,8 млн рублей.

На вторичном рынке также наблюдается рост цен, однако не такой существенный. В Knight Frank отмечают, что коттеджи и таунхаусы от частных продавцов подорожали на 6% и 23%, до 343 млн и 86,5 млн рублей соответственно. Михайлик подчеркнул, что это обусловлено скачком курса иностранной валюты, а в ней предлагается около 50% объектов на вторичном рынке.

«Цены на вторичке завышены, так собственники недвижимости стали диктовать свои условия после локдауна»,— указал Колосницын.

Он считает, что с началом строительства новых коттеджных поселков часть покупателей вместо вторичной недвижимости сделают выбор в пользу объектов от застройщика. Это должно умерить аппетиты частных продавцов, считает эксперт.