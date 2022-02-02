"Если ставить цену ниже, никто не будет строить": в Татарстане объяснили высокую стоимость газификации

В апреле прошлого года Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию, поручил обеспечить бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений. Сроки — до 2023 года. В Татарстане в текущем году планируется догазифицировать 8,5 тысяч домов. Однако стоимость газификации в РТ по-прежнему высока. Подробнее о том, как как реализуется программа в республике — в материале "Реального времени".

Фото: Реальное время Реальное время

Подключение — бесплатно

Видео дня

На сегодняшний день уровень газификации в Татарстане достиг 99,5%, рассказал заместитель генерального директора по производству ООО "Газпром трансгаз Казань" Михаил Фролов. По его словам, потенциал бесплатной догазификации в республике составляет 18 000 домовладений. Из них около 9 000 уже вошли в программу.

— Туда вошли те объекты, которые к моменту составления плана-графика соответствовали всем критериям догазификации — это наличие газа в населенном пункте и наличие зарегистрированного домовладения на участке, — сказал Михаил Фролов.

Спикер пояснил, что если в границах населенного пункта имеется газопровод — он считается газифицированным, и тогда попадает в программу социальной догазификации. Расстояние не имеет значения, подключение в любом случае будет бесплатным. Отдаленность от газопровода влияет лишь на сроки подключения.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев подчеркнул, что в программе догазификации могут участвовать только те участки, на которые уже оформлено право собственности. По его словам, республика планирует реализовать программу в течение 2022-2023 годов. Общий объем финансирования составит 3,9 млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей — вклад Единого оператора газификации.

— По нашим планам-графикам, основная задача приходится на 2022 год. В прошлом году по данной программе удалось подвести газ к 687 домовладениям. В этом году 8 534 нужно обеспечить догазификацию, и 49 у нас остается на 23 год, — сообщил Марат Минибаев.

Самый удобный способ попасть в программу — это оставить заявку через портал "Единого оператора газификации", либо через "Госуслуги". В настоящее время поступило свыше 9,5 тысяч заявок, 7,5 тысяч из них соответствуют критериям и уже приняты в работу.

195 миллионов на субсидии

Участники пресс-конференции рассказали, что некоторые жители республики могут получить субсидию на проведение газа внутри участка.

— У нас принято решение, с президентом Республики Татарстан согласовано деление денежных средств в размере 195 млн рублей на предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату расходов по проведению газа внутри границ участков домовладений и приобретение внутридомового газооборудования. То есть газопровод который подвели к участку и все остальное будет субсидироваться. У нас есть 2 категории, которые подпадают под это: ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды I и II группы, семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а также семьи со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей, — рассказал Марат Минибаев

Данные категории граждан могут рассчитывать на 100%-е субсидирование до 80 тысяч рублей. Спикер добавил, что для семей со среднедушевым доходом от 10 тыс. до 19 тыс. рублей предусмотрены 75-процентные субсидии на догазификацию. В настоящее время ведется работа по составлению механизма выделения средств.

А кто строить будет?

Эксперты пресс-конференции так же затронули тему высокой стоимости на газификацию в Татарстане. Михаил Фролов рассказал из чего строятся цены на проведение газа к земельным участкам в республике. По его словам, в данный момент "Газпром трансгаз Казань" совместно Госкомитетом РТ по тарифам пересматривают ценовую политику по данному вопросу.

— Здесь два основных момента. Первый — мы проанализировали цены в других регионах и выявили, скажем так, некоторые несоответствия. Если наша стоимость строительства включает в себя в том числе и материалы, то во многих регионах материалы отсутствуют. То есть на первый взгляд стоимость кажется дешевле, но, когда человек начинает покупать материалы, цена в итоге приближается к тому, что мы предлагаем. Второй момент — мы организация, которая занимается эксплуатацией, и строительство объектов для нас не является основной деятельностью, поэтому мы при выполнении этих работ прибегаем к подрядному способу. То есть нам строит подрядчик. Соответственно мы ориентируемся на тот рынок, что есть у нас в Татарстане. Если мы будем ставить цену ниже, никто не будет строить, мы просто не найдем людей, — объяснил Михаил Фролов.