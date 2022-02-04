Квартиры в Москве вновь начали дорожать

За январь 2022 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках (без учета предложений в Новой Москве) вновь выросла — на 2 процента, до 373,5 тысячи рублей. Средняя полная стоимость новой квартиры достигла 21,7 миллиона рублей (также плюс 2 процента за месяц). За год «квадрат» подорожал на 13 процентов, бюджет покупки увеличился на 25 процентов, свидетельствуют данные аналитической системы bnMAP.pro, опубликованные Telergam-каналом «Прожектор_новостроек».

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Ценовая динамика в новостройках разного класса оказалась неравномерной, отмечают аналитики. Так, бюджет покупки в масс-маркете (новостройки эконом- и комфорт-класса) сократился на 1 процент, с 12,45 миллиона до 12,39 миллиона рублей. В сегментах жилья бизнес- и премиум-класса этот показатель за месяц вырос на 3 процента (с 31,6 миллиона до 32,4 миллиона рублей).

Объем предложения строящегося жилья в Москве, который с середины 2021-го очень медленно восстанавливался, в январе вновь начал сокращаться: лотов стало на 1 процент меньше, чем в декабре. Всего в городе продается около 32,5 тысячи новых квартир (на 10 процентов больше, чем годом ранее).