Россиян предупредили о риске лишиться дачи

Риски лишиться загородной недвижимости увеличиваются, если объект является экономически привлекательным и располагается в престижном районе. Об этом сообщил агентству «Прайм» адвокат, партнер Criminal Defense Firm Артем Половинкин.

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«Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, чем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект, тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом», — подчеркнул он.

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Юрист отметил, что потенциальные злоумышленники с большей долей вероятности предпочтут захватить объект, в котором собственником жилья является одинокий человек, отметил адвокат.

«Чтобы сократить риск лишиться своей недвижимости, необходимо исключить возможность заочного проведения сделок с ней в ваше отсутствие, то есть от вашего имени, по доверенности. Для этого на каждый конкретный объект недвижимости необходимо подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг, чтобы все сделки с ним совершались только при вашем личном участии, получив официальный документ о регистрации такой записи», — рекомендует Половинкин.

Он также советует сохранять документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, детально изучать перед выдачей, подписанием и оставлять копии доверенностей на управление имуществом, не выдавать их без острой на то необходимости и без права передоверия.

Адвокат рекомендует при сделках с загородной недвижимостью воспользоваться услугами нотариуса.

Первое, что нужно сделать, перед покупкой земельного участка и загородного дома - заранее документально проверить чистоту и законность оформления права собственности, категорию земель, особенно вблизи аэропортов, охраняемых природных зон, рек и водоемов, вид (этажность) разрешенного строительства и наличие согласований, разрешения на такое строительство. Важны также такие аспекты, как проверка соблюдения установленных СНиП расстояний от границ здания, согласованность соответствующих разрешений и документов на подвод коммуникаций, дороги, строительство и параметры здания. По завершении строительства необходимо поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него, рекомендует юрист.

«В противном случае заинтересованные госорганы и лица, чьи законные интересы даже формально нарушены вами, могут через суд обязать вас снести построенный объект. При этом нередко стоимость таких загородных объектов недвижимости делает их лакомым пирогом для злоумышленников, о чем необходимо помнить собственникам таких домов», — заключил юрист.