Как работает рынок «серого» жилья

В некоторых регионах России начали проводить рейды по проверке «серых» квартиросъемщиков. Однако доказать, что они проживают на незаконных условиях, так же как и неуплату налогов со стороны арендодателя, невозможно, рассказали «Газете.Ru» эксперты отрасли. При этом, по их оценкам, около половины собственников квартир уже перешли на официальную сдачу — они оформляют самозанятость и платят налоги. В случае, если недобросовестного арендодателя все же поймали, то ему, скорее всего, ничего не грозит.

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Цифры никто не считал

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Объем «серого» рынка арендного жилья можно оценить примерно в 50%. При этом сам рынок практически не регулируется, а доказать, что арендодатель не платит налоги, практически невозможно, рассказал риэлтор, эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков.

«Сегмент [серого рынка] большой, около 50%, и я всегда говорю людям, что нужно оформляться хотя бы как самозанятый. Быть уверенным и спокойным самому. Рынок аренды не цивилизован абсолютно — он не контролируется. Все держится на совести самих людей», — отметил он.

В свою очередь, его коллега, независимый риелтор Иван Солдатенков называет другую цифру —

неофициально сдают жилье, по его мнению, 40% арендодателей, остальные же в основном решают действовать по закону, чтобы не столкнутся с возможными проблемами.

«Сейчас около 60% арендодателей перешли на белые схемы сдачи жилья — они оформляют самозанятость, платят 4% с дохода. То есть никто не хочет особо связываться с какими-то потенциальными проблемами. 40% примерно остались в «серой» зоне — никто эти цифры не считал», — подчеркнул эксперт.

Соседи и участковый

Как отмечают эксперты, есть разница между нелегальным квартиросъемщиком и подписавшим договор квартиросъемщиком, арендодатель которого не платит налоги. Суть в том, что в первом случае с человеком не заключают никакого договора и в любой момент могут выставить за дверь — даже несмотря на то, что он оплачивает стоимость аренды, пояснил Бендриков.

«Зачастую бывает, когда в договоре аренды прописаны два человека, а к ним приезжают гости и задерживаются на долгий срок — это нелегальные квартиросъемщики. Во втором случае человек имеет право проживать на законных основаниях, оплачивать коммунальные платежи от своего имени, то есть живет и существует в этой квартире.



Если собственник не платит налоги с доходов, то это вопросы к арендатору», — сказал он.

Бороться с «серой» арендой при существующем законодательстве невозможно, констатирует Солдатенков. «Выявляют арендаторов участковые, они видят, что в квартире живут люди, которые не являются собственниками. В итоге, это заканчивается тем, что люди говорят, что они родственники. Доказать, что они арендаторы и платят деньги за съем невозможно», — отметил риелтор.

Дело в том, что договор аренды до 12 месяцев нигде не регистрируется, и его арендатор может на любом бланке распечатать и предъявить людям, которые пришли с проверкой, добавил Бендриков.

«Вопрос в том, кто приходит с проверкой — жилищная инспекция вряд ли будет этим заниматься. Здесь, скорее всего, это ляжет на плечи участкового, но претензии у него будут к приезжим из средней Азии, россиян они не трогают в основном.



А людей без российского гражданства они начинают таскать и дергать, вымогать определенные суммы в размере 5 тыс. рублей. Например, в Москве это фиксированная цена», — пояснил он.

Также на внезапные проверки влияют жалобы соседей, которые обращаются с просьбой проверить живущих в квартире.

«Иначе выявить их невозможно, поскольку это нигде не афишируется. Многие даже не продлевают договор аренды — они его заключили и все. Потом человек вообще может представиться родственником съемщика или еще кем-то», — сказал Бендриков.

Доказательств не найти

При выявлении нарушения арендатору ничего не грозит — человек оплатил услугу, а отчитаться за нее должен собственник. По факту квартиросъемщик может сказать, что он юридически неграмотный и его обманули, рассказали эксперты сфере недвижимости.

Но в большинстве случаев, даже при обращении соседей в налоговую и просьбе проверить, кто живет в квартире, ответственности никто не несет. Инспектор проверяет собственника, однако доказать факт сдачи жилья он, вероятнее всего, не сможет.

«При этом передаются деньги наличкой или переводами — не имеет значения. В случае с арендой жилья не нужен кассовый аппарат и все зависит от самого собственника», — заключил Бендриков.