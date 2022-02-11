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1 час назад

Путин поручил предусмотреть для молодых ученых возможность получения соцвыплат на жилье

Парламентская газетаиещё 1

Президент Владимир Путин поручил Правительству расширить число получателей социальных выплат на приобретение жилья, включив в него молодых ученых и научно-педагогических работников. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, опубликованном 11 февраля на сайте Кремля.

Путин поручил предусмотреть для молодых ученых возможность получения соцвыплат на жилье
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Также Правительству поручено предусмотреть возможность предоставления таких выплат молодым ученым и научно-педагогическим работникам с учетом эффективности их научной деятельности.

Срок исполнения поручения установлен до 20 июля 2022 года.

Правительству также необходимо увеличить финансирование ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКХ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в целях обеспечения жильем молодых ученых с использованием механизма государственных жилищных сертификатов.

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