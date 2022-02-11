Путин поручил предусмотреть для молодых ученых возможность получения соцвыплат на жилье

Президент Владимир Путин поручил Правительству расширить число получателей социальных выплат на приобретение жилья, включив в него молодых ученых и научно-педагогических работников. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, опубликованном 11 февраля на сайте Кремля.