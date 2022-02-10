В России зафиксирован рост ипотечных платежей

Средний платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке за год увеличился почти на треть. В начале года в 75 крупнейших городах требовалось каждый месяц вносить за ипотеку на такое жилье 20,6 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные группы компаний SRG. Данный уровень на 30,3% превышает показатель 2021 года (за основу было взято то, что кредит берут на 15 лет с первым взносом в 30%).

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Наибольший рост произошел в Новороссийске, где ипотечные платежи выросли на 82,4%. В Краснодаре они выросли на 76,4%, в Грозном - на 63,8%, в Севастополе - на 42,6%, в Астрахани - на 41,6%. Рост больше чем на 40% наблюдается в Казани и Сочи. Следом идут Нижний Новгород, Омск, Ставрополь, Подольск, Пенза, Липецк, Самара и Калининград. В целом рост платежа в пределах 30-40% зафиксирован в 22 городах.

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В Москве рост платежей составил 22%, в Санкт-Петербурге - 26%. Минимальный рост среднего платежа произошел в Нижнем Тагиле – на 10,8%. Средний платеж составляет в среднем 8,5 тысячи рублей в месяц, что ниже, чем в других городах. В Магнитогорске и Кургане отчисляют на ипотеку менее 10 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы тратят на эти цели больше всех - по 74 тысячи, жители Сочи - по 49 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга - по 46 тысяч рублей.

По словам партнера консалтинговой группы SRG Бориса Терехова, средняя цена вторичной «однушки» в крупнейших городах за год выросла на 23,8%. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке к январю 2022 года возросла на 0,85%, до 8,87%. При этом отмечается продолжение ее роста. Согласно данным ДОМ.РФ, в начале февраля крупнейшие банки выдавали ипотеку на вторичное жилье в среднем уже под 10,56%.

В Краснодаре и Новороссийске наблюдается существенный разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильем, отмечает замдиректора краснодарской компании «Аурус Риэлт» Сергей Лысенко. При этом он подчеркнул, что зачастую более выгодно приобрести в ипотеку квартиру за 6 млн рублей в строящемся доме, чем за 4 млн на вторичном рынке, поскольку ставки на новостройки могут составлять лишь 2% при 10-15% - для «старых» квартир.

По словам ипотечного брокера Татьяны Войцеховской, в Астрахани разница между новой и вторичной квартирой может быть в пределах одного миллиона рублей, однако такую же сумму придется добавить на ремонт в новостройке.