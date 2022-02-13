Юрист разъяснил штрафы за остекление балкона

Без специального разрешения от жилищной инспекции несанкционированное остекление балкона придется убрать, при этом — заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор плюс» Василий Данилов.

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«Собственниками необходимо получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона. За нарушения правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — отметил он в разговоре с изданием «Прайм».

Однако заменять уже существующее остекление — не запрещено, ведь закон об остеклении, принятый в 2021 году, обратной силы не имеет, объяснил юрист. То же самое касается замены уже существующего утепления.