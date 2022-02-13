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47 минут назад

Юрист: в каких случаях россиян штрафуют за остекление балкона

Ura.Ruиещё 1

Без специального разрешения от жилищной инспекции несанкционированное остекление балкона придется убрать, при этом — заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской Юридической Компании «Сенатор плюс» Василий Данилов.

Юрист разъяснил штрафы за остекление балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Собственниками необходимо получить в архитектурной инспекции разрешение на перепланировку балкона. За нарушения правил предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям», — отметил он в разговоре с изданием «Прайм».

Однако заменять уже существующее остекление — не запрещено, ведь закон об остеклении, принятый в 2021 году, обратной силы не имеет, объяснил юрист. То же самое касается замены уже существующего утепления.

Ранее сообщалось, что владельцам квартир с 1 марта будет запрещено проводить обшивку, остекление и перепланировку балконов в многоквартирных домах без специального разрешения. Для нарушителей-физлиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц и ИП — от 40 до 50 тысяч.

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