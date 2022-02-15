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1 час назад

Названы регионы России с самой большой просрочкой по ипотеке

Lenta.ruиещё 5

На начало 2022 года самый большой объем просроченной задолженности по ипотечному кредиту зафиксировали в Москве. Сумма превысила девять миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка России.

Названы регионы России с самой большой просрочкой по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Регионом с большой просрочкой по кредиту на жилье назвали и Московскую область — 5,9 миллиарда рублей. Топ-3 рейтинга замкнул Санкт-Петербург с задолженностью в 2,6 миллиарда. Ниже расположились Краснодарский край и Тюменская область — 2,4 миллиарда и 2,2 миллиарда рублей соответственно.

На январь 2022 года в общей сложности россияне просрочили ипотеку на сумму в 59,4 миллиарда рублей — на 17,2 процента меньше показателя 2021 года. Среди федеральных округов наибольшую сумму просрочки зафиксировали в Центральном федеральном округе — 20,386 миллиарда рублей. В топ-3 списка также вошли Приволжский и Сибирский федеральный округа с показателями в 8,9 миллиарда и 6,5 миллиарда рублей.

По данным бюро «Эквифакс», в декабре 2021 года россияне сократили объем просроченных долгов по ипотечным кредитам. За месяц просрочка сократилась на 1,9 миллиарда рублей, а за весь год — на 11,6 миллиарда (на 15 процентов).

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