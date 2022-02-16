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1 час назад

Сбербанк увеличил на 58% число одобрений на финансирование с эскроу

РИА Недвижимость

МОСКВА, 16 фев - РИА Недвижимость. Количество одобренных заявок на проектное финансирование с эскроу в Сбербанке в 2021 году выросло на 58% в сравнении с 2020 годом.

"Мы видим, что продукт (проектного финансирования - ред.) интересен для застройщиков. Если говорить про наше одобрение, то в 2021 году было одобрено сделок на 58% больше, чем в 2020-м. Также выросло число заявок, этот показатель составляет почти 40%", - сказала на деловом завтраке РБК управляющий директор-начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

Она добавила, что в 2021 году объем накоплений на эскроу-счетах превысил объем средств, взятых по проектному финансированию, что позволило снизить среднюю ставку для застройщиков до 3,3% годовых.

Российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм счетов эскроу, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им недвижимости, а строить должны на банковские кредиты - так называемое проектное финансирование.

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