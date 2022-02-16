Девелопер оценил дополнительные расходы на "зеленое" строительство домов в России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дополнительные расходы на строительство многоквартирных домов в соответствии с "зеленым" стандартом составят от 500 до 2 500 рублей на квадратный метр, сообщил руководитель управления по финансам группы компаний "Самолет" Андрей Давыдов на заседании комитета Ассоциации банков России по ипотечному кредитованию и проектному финансированию.

"Андрей Давыдов отметил также, что соответствие новым требованиям означает для строителей дополнительные расходы в размере от 500 до 2500 рублей на квадратный метр. В этих условиях необходимо субсидирование или другие формы поддержки, которые бы способствовали ускорению перехода на "зеленые" стандарты всего рынка жилищного строительства", - говорится в сообщении на сайте Ассоциации банков России.

Разработкой национального стандарта для запуска "зеленого" строительства многоквартирных домов занимается Минстрой и ДОМ.РФ. По данным ассоциации, окончательную редакцию ГОСТа планируется подготовить в мае 2022 года, а сертификацию на соответствие требованиям этого стандарта начать в июне 2022 года.

Как сообщила на заседании управляющий директор - руководитель дирекции по ESG Сбербанка Анастасия Федотова, в 2021 году по результатам маркировки портфеля банка исходя из ESG-критериев "зеленые" кредиты составили более 300 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году Сбербанк разместил дебютный выпуск собственных "зеленых" облигаций на 25 млрд рублей.