Как изменятся ставки по ипотеке

На фоне увеличения ключевой ставки ЦБ ипотечные ставки в российских банках этой весной могут повыситься до 11-12,5%. Такой прогноз дали опрошенные РИА Новости эксперты.

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«Уровень ставки по ипотеке вне льготных программ в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5-2%, в целом по рынку весной 2022 года мы ожидаем ставки в районе 12% (в том числе, за счет сохранения программ льготного кредитования, когда часть ставки субсидирует государство)», — рассказала аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

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Ставка в первой половине 2022 года может преодолеть отметку в 11%, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова ожидает подорожания ипотеки до 12,5%. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает, что весной проценты по ипотечным ссудам вырастут до 11%.

Ставка будет находиться под давлением недавнего и возможных последующих увеличений ключевой ставки, полагает Якушкина. При продолжении ужесточения монетарной политики ставки закрепятся на уровне 11-12%, убежден эксперт НКР.

«Экономическая ситуация в стране все еще не может стабилизироваться, в связи с чем высоко вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки», — отметила Носова.

Сгладить негативный эффект от роста стоимости ипотеки помогут льготные программы, полагает Доронкин.

«В случае смягчения монетарной политики во втором полугодии ипотечные ставки также начнут снижаться, хотя и с некоторым лагом. Тем не менее, возврат к ставкам ниже 10% возможен не ранее 2023 года», — подытожил он.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ставки по ипотеке весной вырастут до 11-12%, но вряд ли превысят 15%.