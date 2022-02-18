Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

В селе Выдрино завершили строительство очистных сооружений на берегу Байкала

ТАССиещё 1

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство новых очистных сооружений в селе Выдрино, на берегу озера Байкал, завершено. Техническая готовность - 100%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

В селе Выдрино завершили строительство очистных сооружений на берегу Байкала
Фото: ТАССТАСС

"Строительство завершено. В течение месяца будут завершены пусконаладочные работы всего комплекса оборудования и начнется подача стока на новые очистные сооружения", - сообщили в министерстве.

Возведение объекта началось в прошлом году. Из федерального бюджета на строительство, оборудование и другие сопутствующие затраты было выделено более 91 млн рублей. Новые очистные сооружения отличаются компактностью и высоким уровнем автоматизации производственного процесса и управления, оборудование изготовлено в Самаре. В данный момент технический персонал проходит обучение и инструктаж.

"Очистные в Выдрино - первый шаг в реализации поручения президента России Владимира Путина по строительству современных очистных сооружений в республике, - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. - Следующим шагом станет строительство очистных в правобережной части города Улан-Удэ. На сегодня проектная документация уже разработана. Также сейчас разрабатывается проектная документация еще 19 очистных".

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители