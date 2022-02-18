Сдающих квартиру в аренду предупредили о штрафе

Владельцам квартир следует регистрироваться в качестве самозанятых для сдачи жилья в аренду, ведь налог в таком случае составит всего 4%. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония. Если ФНС выявит не вставшего на учет в налоговом органе как самозанятый арендодателя, он будет обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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«Сфера аренды недвижимого имущества постепенно переходит в основу извлечения прибыли на рынке недвижимости. Но усиливается и налоговый контроль. Способы контроля за арендодателями обширны. Чаще всего ФНС анализирует объявления в интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятый», – рассказал Оржония.

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Федеральная налоговая служба недавно объяснила, в каких размерах могут уплачиваться налоги с дохода от сдачи квартиры в аренду. При регистрации в качестве самозанятого ставка налога при сдаче жилья физическому лицо составит 4%, при сдаче юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю - 6%. Также можно не регистрироваться, а сдавать декларацию и платить НДФЛ - налог на доходы физического лица, который составляет 13%.

При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя можно воспользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН): либо 6% с доходов, либо 15% с доходов за минусом расходов.

Хозяин-нарушитель может столкнуться не только со штрафом, но и с взысканием недоимок, заявил руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Андрей Илларионов. При наличии у человека в собственности нескольких квартир налоговая может навести про него справки с целью выяснить, не сдает ли он втайне жилье.

«В любом случае, без показаний соседей, в данном случае, доказательная база будет неполной. Поэтому ключевым фактором будут являться именно ваши соседи», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сдающим квартиры «в темную» грозит доначисление недоимки за три года, а также начисление пеней и штрафов в размере 20% от начисленного налога.