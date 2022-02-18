Определены города России с самым недоступным жильем

Жителям Севастополя придется дольше всего копить на жилье в новостройке. Если местный житель будет откладывать на жилье половину средней зарплаты, у него на это уйдет 25,1 года, если треть – 41,8 года, пишет РБК со ссылкой на расчеты аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

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Второе место заняла Москва (24,2 и 40,3 года). Больше 35 лет придется копить на квартиру в новостройке жителям Нижнего Новгорода (22,8 и 38,1 года), Симферополя (22,5 и 37,5), Казани (21,7 и 36,1), Краснодара (21,1 и 35,2).

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Быстрее всего накопить на квартиру в новостройке могут жители Красноярского края. Если откладывать на это половину зарплаты, то накопить удастся за 11,7 года, если откладывать треть дохода – за 19,5 года. Второе место заняла Саратовская область с показателями в 11,8 и 19,6 года соответственно, третье место - Челябинская область (12,1 и 20,2 года). Также в первой пятерке городов с минимальными сроками накопления на новостройку оказались Иркутская (13,2 и 22 года) и Омская (13,4 и 22,4 года) области.

В «Авито» отмечают, что если бы жители Кубани со средней зарплатой попробовали бы накопить на квартиру не в краевом центре, а в Сочи, на это могло бы не хватить экономически активного периода жизни.

«При средней зарплате в регионе менее 40 тысяч рублей откладывать на квартиру в Сочи им пришлось бы более 41 года, даже если оставить на жизнь половину дохода», — отмечает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Откладывая 30% средней зарплаты, пришлось бы копить 69 лет, добавил Алексеев.

Жители Челябинской области смогут быстрее остальных накопить на вторичное жилье – за 9,3 и 15,4 года. Второе место заняла Кировская область (10,9 и 18,1 года), третье — Красноярский край (11,1 и 18,5 года).

Жителям Крыма придется откладывать на вторичное жилье дольше всех. Так, на покупку вторичной квартиры в Севастополе уйдет, в зависимости от откладываемой суммы, 29,8 или 49,6 года. На покупку квартиры в Симферополе — 23,4 года или 39 лет соответственно. Кроме того, в числе городов, в которых копить на жилье займет от 30 лет в том случае, если человек откладывает треть дохода, оказались Калининград (20,1 и 33,5 года), Казань (19,9 и 33,2), Нижний Новгород (18,8 и 31,4), Краснодар (18,8 и 31,4), Москва (19 и 31,7), Санкт-Петербург (18 и 30).