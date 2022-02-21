Бесплатное жилье: как получить квартиру от государства

В России до сих пор есть возможность получить служебную квартиру от государства или предприятия. Об этом сообщила агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

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«Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий», — подчеркнула эксперт.

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Рассчитывать на это могут и представители других профессий, заявила Гусятникова, подчеркнув, что все зависит от потребности и важности конкретного специалиста для предприятия. Главным условием получения служебного жилья является отсутствие в собственности другой недвижимости, пояснила собеседница агентства.

Эксперт также подчеркнула, что служебное жилье предоставляют на период службы, а жильцам делается временная регистрация.

«По закону служебное жилье нельзя приватизировать, но существует способ, при котором можно легально получить его в собственность – перевести жилье из разряда «служебное» в «муниципальное», после чего оно будет передано работнику по договору социального найма и тогда его можно будет оформить в собственность», — указала Гусятникова.

Для такого перевода нанимателю служебного помещения следует обратиться к руководству предприятия, сообщив о намерении оформить его в собственность. Компания имеет право отказать.

«Также работник может выкупить служебное жилье и, как правило, по ценам гораздо ниже рыночных, но для этого ему требуется отработать какой-то срок (чаще всего, 10 лет)», — подчеркнула Гусятникова.

Нанимателя также могут выселить из служебного помещения. В числе оснований для этого - ухудшение им жилищных условий, использование помещения не по назначению (например, человек сдает его в аренду, устраивает склад и т.п.) и наличие задолженности за ЖКХ, подытожила собеседница агентства.