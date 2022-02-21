Бесплатное жилье: как получить квартиру от государства

В России до сих пор есть возможность получить служебную квартиру от государства или предприятия. Об этом сообщила агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.
«Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий», — подчеркнула эксперт.
Рассчитывать на это могут и представители других профессий, заявила Гусятникова, подчеркнув, что все зависит от потребности и важности конкретного специалиста для предприятия. Главным условием получения служебного жилья является отсутствие в собственности другой недвижимости, пояснила собеседница агентства.
Эксперт также подчеркнула, что служебное жилье предоставляют на период службы, а жильцам делается временная регистрация.
«По закону служебное жилье нельзя приватизировать, но существует способ, при котором можно легально получить его в собственность – перевести жилье из разряда «служебное» в «муниципальное», после чего оно будет передано работнику по договору социального найма и тогда его можно будет оформить в собственность», — указала Гусятникова.
Для такого перевода нанимателю служебного помещения следует обратиться к руководству предприятия, сообщив о намерении оформить его в собственность. Компания имеет право отказать.
«Также работник может выкупить служебное жилье и, как правило, по ценам гораздо ниже рыночных, но для этого ему требуется отработать какой-то срок (чаще всего, 10 лет)», — подчеркнула Гусятникова.
Нанимателя также могут выселить из служебного помещения. В числе оснований для этого - ухудшение им жилищных условий, использование помещения не по назначению (например, человек сдает его в аренду, устраивает склад и т.п.) и наличие задолженности за ЖКХ, подытожила собеседница агентства.
Ранее эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что в течение 2022 года цены на жилье в России продолжат повышаться. Она отметила, что к 2023 году стоимость квадратных метров достигнет пиковых значений. При этом эксперт подчеркнула, что в дальнейшем ситуация на рынке недвижимости будет развиваться по разным сценариям: можно ждать и стагнации, и ухода с рынка значительного числа игроков.