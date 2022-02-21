В России хотят запустить новую льготную ипотеку

Льготную ипотеку для молодых специалистов, научных сотрудников и тех, кто переезжает в округ для работы, хотят запустить в Сибирском федеральном округе (республики Алтай, Тыва и Хакасия, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области). Соответствующую программу вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать до 28 февраля Минтруду, Минфину и «Дом.РФ», сообщают «Известия».

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«Вице-премьер поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа. Предложение связано с подготовляемой правительством стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО»,— подчеркнула представитель вице-премьера Марта Галичева.

По ее словам, главной задачей является реализация экономического потенциала регионов, повышение качества жизни граждан, создание условия для привлечения и сохранения населения Сибири.

Согласно поручению Виктории Абрамченко, условия программы должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом. Там с 2019 года существует программа «Дальневосточная ипотека» под 2% на первичное и вторичное жилье.

«Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м»,— отметила Галичева.