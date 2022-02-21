Россиянам назвали способы получить бесплатное жилье

Представители ряда профессий могут получить жилье бесплатно, сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, пишет «Прайм».

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Несмотря на то, что официального списка профессий, представители которых могут претендовать на служебное жилье, не существует, есть ряд сфер деятельности, где получить квартиру возможно.

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"Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий", — рассказала Гусятникова.

Также, по словам Гусятниковой, получить жилье могут и представители других профессий. Но это напрямую зависит от потребности и важности конкретного специалиста для предприятия.

Она подчеркнула, что служебное жилье можно получить при отсутствии другой недвижимости в собственности.

Необходимо также учитывать, что служебное жилье выделяется на период службы, а жильцам оформляется временная регистрация. Служебное жилье по закону нельзя приватизировать, однако есть способ, при котором можно легально получить его в собственность путем перевода из разряда "служебное" в "муниципальное". После этого его передают работнику по договору социального найма. И в этом случае его можно будет оформить в собственность.

Чтобы перевести служебное жилье в муниципальное работнику нужно обратиться к руководству предприятия и заявить о своем желании оформить его в собственность. Заявление будут рассматривать в течение месяца. Компания может работнику отказать.

"Также работник может выкупить служебное жилье и, как правило, по ценам гораздо ниже рыночных, но для этого ему требуется отработать какой-то срок (чаще всего, 10 лет)", — пояснила Гусятникова.