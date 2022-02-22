В России нашли способ снизить цены на жилье

В Минстрое нашли способ, который поможет сделать жилье в России дешевле. В ведомстве сочли, что снизить цены на недвижимость в долгосрочной перспективе удастся за счет цифровизации строек, пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Константина Михайлика.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

При проектировании и возведении зданий предложили применять технологии информационного моделирования (ТИМ). Михайлик отметил, что при наращивании объема строительства нужно сохранять жилье доступным для граждан — в противном случае, жилье себе никто не сможет позволить. «Информационное моделирование в целом за счет совокупности факторов при реализации показывает увеличение ценовой доступности», — заявил замглавы ведомства.

ТИМ предусматривает создание единой информационной модели возводимого или реконструируемой постройки, на которой одновременно отображаются все используемые инфраструктурные решения, в том числе инженерные коммуникации — тепловые, водные, электрические, газовые сети.

Михайлик пояснил, что жилье может подешеветь благодаря сокращению сроков строительства, минимизации ошибок проектировщиков и созданию конкурентных условий при закупке материалов и оборудования. «Все это вместе показывает настоящий экономический эффект, который укладывается в стоимость каждого квадратного метра», — подчеркнул чиновник.