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16 часов назад

Россиянам пообещали сохранить ставки по ипотеке

Lenta.ruиещё 14

Крупнейшие российские банки не будут поднимать ставки по уже выданным кредитам, в том числе ипотечным. Об этом заявили участники рынка, сообщает РИА Новости.

Россиянам пообещали сохранить ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сбербанк после повышения Центральным банком ключевой ставки сохранил условия по действующим потребительским и ипотечным кредитам. В ВТБ также сообщили, что не будут менять прописанные в договорах условия и повышать процентные ставки по выданным кредитам. «Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны», — подчеркнули в ВТБ.

В Альфа-банке также пообещали не менять ставки по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам. О сохранении прежних условий заявили и в банке «Открытие». Росбанк, Райффайзенбанк, «Русский стандарт» и банк «Зенит» тоже не будут повышать процентные ставки по уже заключенным договорам.

28 февраля Центральный банк поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальным изменением внешних условий.

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