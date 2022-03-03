Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
5 часов назад

Раскрыта стоимость жилья по самым известным адресам Москвы

Lenta.ruLenta.ru

За покупку жилья, расположенного по самым известным адресам Москвы, придется заплатить от 24 миллионов до 521 миллиона рублей. Стоимость недвижимости в знаменитых локациях столицы раскрыли в материале «Комсомольской правды».

Раскрыта стоимость жилья по самым известным адресам Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым дорогим объектом оказался дом номер 1 на улице Машкова, которая расположена между Садовым кольцом и Чистопрудным бульваром. Здание выполнено в форме яйца Фаберже, а фасады окрашены в красный и белый цвета. Строение не считается историческим — его возвели в 2002 году.

Видео дня

По данным «Яндекс.Недвижимость», такое жилье в центре столицы сейчас можно купить за 521 миллион рублей. В трехэтажном особняке есть лифт, сауна, тренажерный зал, две гостиных, кухня-столовая, две спальни с ванными комнатами и подземный гараж.

Другой известной жилой постройкой в столице стал доходный дом церкви Троицы на Грязех на Чистопрудном бульваре, также известный как Дом со зверями. С конструкторской точки зрения здание непримечательно, однако узнаваемым его делает терракотовый барельеф с изображением животных растений и птиц — его создал художник Сергей Вашков, ученик Виктора Васнецова.

За трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в этом доме придется отдать 86 миллионов рублей. Внутри жилья глянцевая отделка в стиле евроремонта начала 2000-х, а в подъезде при входе вместо обычных лампочек стоят фонари.

Самое дешевое жилье в знаменитых локациях Москвы нашли рядом с Новым Арбатом, в доходном доме князя Щербатова (Новинский бульвар, дом 11). «Однушку» площадью 36 «квадратов» в этом здании можно купить за 24 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира площадью 110 «квадратов» обойдется дороже — в 82 миллиона рублей. Отмечается, что в здании высокие потолки (3,2 метра), а до революции в нем жили и встречались известные писатели и художники, среди которых Лев Толстой и Валентин Серов.

Относительно недорогую недвижимость можно приобрести в доме Моссельпрома на Калашном переулке. Трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в здании стоит 34 миллиона рублей. Значительно больше — 500 миллионов рублей — придется заплатить за четырехкомнатную квартиру в доме графа Шереметева на Никольской улице. Ремонт в жилье выполнен с использованием итальянских материалов, на потолке есть лепнина, а на кухне — необходимая бытовая техника.

Ранее специалисты нашли популярные у блогеров квартиры в Москве. Таковыми оказались дорогие апартаменты, которые расположены в башнях Москва-Сити, окрестностях Парка Победы, районах Хамовники, Арбат, и Воробьевы горы. Чаще всего подобную недвижимость группы молодых людей снимают в складчину, однако не все арендодатели доверяют такому типу квартирантов.

Недвижимость,Виктор Васнецов,Валентин Серов,Лев Толстой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители