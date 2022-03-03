Раскрыта стоимость жилья по самым известным адресам Москвы

За покупку жилья, расположенного по самым известным адресам Москвы, придется заплатить от 24 миллионов до 521 миллиона рублей. Стоимость недвижимости в знаменитых локациях столицы раскрыли в материале «Комсомольской правды».

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Самым дорогим объектом оказался дом номер 1 на улице Машкова, которая расположена между Садовым кольцом и Чистопрудным бульваром. Здание выполнено в форме яйца Фаберже, а фасады окрашены в красный и белый цвета. Строение не считается историческим — его возвели в 2002 году.

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По данным «Яндекс.Недвижимость», такое жилье в центре столицы сейчас можно купить за 521 миллион рублей. В трехэтажном особняке есть лифт, сауна, тренажерный зал, две гостиных, кухня-столовая, две спальни с ванными комнатами и подземный гараж.

Другой известной жилой постройкой в столице стал доходный дом церкви Троицы на Грязех на Чистопрудном бульваре, также известный как Дом со зверями. С конструкторской точки зрения здание непримечательно, однако узнаваемым его делает терракотовый барельеф с изображением животных растений и птиц — его создал художник Сергей Вашков, ученик Виктора Васнецова.

За трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров в этом доме придется отдать 86 миллионов рублей. Внутри жилья глянцевая отделка в стиле евроремонта начала 2000-х, а в подъезде при входе вместо обычных лампочек стоят фонари.

Самое дешевое жилье в знаменитых локациях Москвы нашли рядом с Новым Арбатом, в доходном доме князя Щербатова (Новинский бульвар, дом 11). «Однушку» площадью 36 «квадратов» в этом здании можно купить за 24 миллиона рублей. Двухкомнатная квартира площадью 110 «квадратов» обойдется дороже — в 82 миллиона рублей. Отмечается, что в здании высокие потолки (3,2 метра), а до революции в нем жили и встречались известные писатели и художники, среди которых Лев Толстой и Валентин Серов.

Относительно недорогую недвижимость можно приобрести в доме Моссельпрома на Калашном переулке. Трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров в здании стоит 34 миллиона рублей. Значительно больше — 500 миллионов рублей — придется заплатить за четырехкомнатную квартиру в доме графа Шереметева на Никольской улице. Ремонт в жилье выполнен с использованием итальянских материалов, на потолке есть лепнина, а на кухне — необходимая бытовая техника.