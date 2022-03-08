Стоимость квартир в Москве может снизиться на 25-30%

«Пока что большого снижения на рынке нет, более того, вторичка пока достаточно дорогая, кто-то даже цены пытается поднимать, но также растет количество обращений по продаже квартир. То же самое мы проходили в 2008-м, 2015 году, в 2020-м не прошли, потому что были меры стимулирования от государства, и наоборот, все выросло. Но выросло все на ипотечных недорогих деньгах, которых сейчас уже нет. Но пока есть еще и старые одобренные кредиты, наличные деньги у людей, которые они пошли спасать, но в целом, если не будет экстренных мер по поддержке строительной отрасли в РФ, цены будут сильно корректироваться, потому что никто не отменял закон спроса и предложения. Предложение на рынке постепенно растет, спрос будет снижаться, и корректировки 15-30% можно ожидать к осени и снижения стоимости квартир на вторичном рынке. Новостройки уже сейчас испытывают недостаток ликвидности из-за того, что будут затягивать сроки, а кто-то может и обанкротиться. Конечно, хорошие районы, качественные жилые комплексы снизятся меньше. Областная недвижимость будет сильнее проседать. Сильнее всего упадет юг Подмосковья, Домодедово и окрестности, восточные районы — Котельники, люберецкие районы. Там очень много построенных квартир».