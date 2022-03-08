Стоимость квартир в Москве может снизиться на 25-30%

Цены на некоторые квартиры могут снизиться на 25-30%. Чтобы продать жилье, собственники будут вынуждены идти навстречу покупателям, но пока многие владельцы занимают выжидательную позицию, пишет «Коммерсантъ». Причина смены тренда — рост стоимости ипотечного кредитования и общая геополитическая напряженность.
Согласно оценкам «Инком-недвижимости», в «старой» Москве вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 284 тысячи рублей за 1 квадратный метр, на присоединенных территориях — 202,5 тысячи за квадратный метр. За месяц показатели выросли примерно на 1%, за год вторичка подорожала в «старой» Москве на 11,5% , в Новой — на 16,5%. В компании не исключают, что в дальнейшем цены на вторичную недвижимость начнут снижаться. Пока что большого снижения на рынке нет, и вторичка еще дорогая и даже пытается поднимать цену. В то же время растет предложение по продаже квартир, отмечает риелтор Александр Харыбин:
Александр Харыбин, риелтор:
«Пока что большого снижения на рынке нет, более того, вторичка пока достаточно дорогая, кто-то даже цены пытается поднимать, но также растет количество обращений по продаже квартир. То же самое мы проходили в 2008-м, 2015 году, в 2020-м не прошли, потому что были меры стимулирования от государства, и наоборот, все выросло. Но выросло все на ипотечных недорогих деньгах, которых сейчас уже нет. Но пока есть еще и старые одобренные кредиты, наличные деньги у людей, которые они пошли спасать, но в целом, если не будет экстренных мер по поддержке строительной отрасли в РФ, цены будут сильно корректироваться, потому что никто не отменял закон спроса и предложения. Предложение на рынке постепенно растет, спрос будет снижаться, и корректировки 15-30% можно ожидать к осени и снижения стоимости квартир на вторичном рынке. Новостройки уже сейчас испытывают недостаток ликвидности из-за того, что будут затягивать сроки, а кто-то может и обанкротиться. Конечно, хорошие районы, качественные жилые комплексы снизятся меньше. Областная недвижимость будет сильнее проседать. Сильнее всего упадет юг Подмосковья, Домодедово и окрестности, восточные районы — Котельники, люберецкие районы. Там очень много построенных квартир».
Общая тенденция сейчас — это стагнация, завершаются лишь те сделки, которые были задуманы еще до обострения геополитической ситуации, считает управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев:
Константин Ковалев, управляющий партнер компании Webster:
«Сейчас наблюдается стагнация. Те сделки, которые находились на этапе создания, на этапе до регистрации, большинство развалились. Поведение застройщиков тоже достаточно понятно. Многие в настоящий момент ушли с рынка, потому что просто не понимают, какова должна быть цена квадратного метра, по которой они будут продавать ближайший месяц. Это предложение, которое сегодня было снято, оно появится через месяц, по каким ценам — достаточно трудно предполагать. Но явно по ценам в рублях не ниже тех, которые фиксированы на 24 февраля. Цены, которые вырастут на 15-20%, это уже, я думаю, непродаваемое».
Эксперты прогнозируют, что в этом году продолжится повышенный спрос на небольшие функциональные квартиры от 35 до 45 квадратных метров в массовом сегменте и от 50 до 60 квадратных метров в бизнес-классе. По подсчетам ЦИАН, за прошлый год средняя приобретаемая площадь на первичном рынке сократилась на 5% до 54,5 квадратного метра в границах «старой» Москвы и на 9% до 44,5 квадратного метра — в Новой Москве, пишет «Коммерсантъ».