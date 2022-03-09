Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
55 минут назад

Россияне «развернулись» в сторону частных домов

Lenta.ruLenta.ru

По итогам 2021 года среди жителей России произошел разворот в сторону индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в разговоре с «Известиями» рассказала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Россияне «развернулись» в сторону частных домов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, за 2021 год в стране стали возводить больше частных домов, чем многоквартирных. Издание со ссылкой на данные Росстата заявило, что за прошедший год на ИЖС пришлось 49,1 миллиона квадратных метров, а на многоквартирные дома — 43,5 миллиона квадратных метров.

Косарева отметила, что полностью переориентировать рынок на частные дома невозможно, однако необходимо строить больше таких объектов. Подобные проекты можно развивать в Московской области.

«Это пятно многоэтажной высокоплотной застройки расширяется, тогда как было бы гораздо более целесообразно развивать такую низкоплотную индивидуальную застройку. Это более правильное градостроительное развитие с точки зрения потребности граждан — в том числе в условиях пандемии, когда увеличился спрос на индивидуальное жилье», — заявила президент фонда.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в 2021 году россияне стали предпочитать загородные частные дома квартирам в многоэтажках. За год в стране ввели в эксплуатацию 92,6 миллиона квадратных метров жилья — показатель на 13 процентов превышает данные 2020 года.

Недвижимость,Надежда Косарева,ЦИАН,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители