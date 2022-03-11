В Москве усилилась индексация цен на квартиры

Средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Московском регионе в феврале 2022 года достигла 250,3 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 2,2 процента и преодолев психологическую отметку в 250 тысяч, свидетельствуют материалы ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Индексация цен на рынке новостроек усилилась, констатируют аналитики: в январе новое жилье подорожало только на 0,2 процента.

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Как отмечают эксперты, в Москве в старых границах рост цен на квартиры минимален (в пределах 1 процента; метр сейчас стоит 341 тысячу рублей), а в Московской области динамика более выразительная — там «квадрат» за месяц подорожал на 2,9 процента (до 156,3 тысячи рублей). В Новой Москве зафиксирован рост сразу на 3,5 процента (до 218,2 тысячи рублей).

За год цены в целом по региону увеличились на 26 процентов, в Москве в старых границах — на 25 процентов, в Новой Москве — на 32 процента, в Московской области — на 30 процентов, сообщили в ЦИАН.

«В первые недели марта, несмотря на сложившуюся ситуацию с ключевой ставкой и геополитическими рисками, обвала спроса [на жилье] не произойдет, — полагают аналитики. — Активность потенциальных клиентов на фоне данных событий временно увеличилась в полтора раза, но (...) снижение числа сделок весьма вероятно, и его глубину и продолжительность можно будет оценить, исходя из будущих шагов правительства».