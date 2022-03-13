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46 минут назад

Россиянам назвали «подводные камни» инвестиций в недвижимость в настоящее время

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Ситуация на рынке недвижимости в России в настоящее время неоднозначная, поэтому встает вопрос, следует ли инвестировать в покупку жилья. Специалисты в беседе с агентством «Прайм» назвали основные «подводные камни», с которыми сейчас сталкиваются те, кто решил приобрести квадратные метры.

Россиянам дали прогноз по ценам на новостройки, вторичку и дачи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты полагают, что жилье становится токсичным активом. С одной стороны, цены на него возросли под влиянием курса валют, что спровоцировали падение предложения, с другой — рост стоимости ипотеки обусловил и сокращение спроса, что снижает цену недвижимости. Однако серьезного сокращения стоимости не предвидится, отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов пояснил, что в настоящее время россияне массово отказываются от сделок на фоне взлетевших ставок по ипотеке, вторичный рынок на несколько месяцев замер, а новостройки будут дорожать из-за повышения стоимости стройматериалов. Он порекомендовал дождаться стабилизации геополитической обстановки, чтобы оценивать доходность для рядовых покупателей.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников согласился, что рынок жилья находится в неопределенности, поскольку люди боятся продавать квартиры за рубли и опасаются приобретать объекты со сроками сдачи в конце 2023 года и позже.

По мнению эксперта, инвестировать в недвижимость сейчас не имеет смысла. Он предположил, что ожидается стагнация и сокращение цен на 10 процентов, но не больше, из-за подорожания стройматериалов. Специалист посоветовал подождать снижения цен и приобрести квадратные метры к концу года. Если же есть одобренные банком кредит с господдержкой, то недвижимость стоит покупать сейчас.

Ранее эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил, что ценообразование на рынке недвижимости в ближайшее время зависит от мер государственной поддержки, которые могут быть приняты государством в ближайшее время.

Так, цены на новостройки могут немного вырасти, если определенным образом изменятся контуры государственной поддержки застройщиков. Если государство не поддержит вторичный рынок, цены на этот тип недвижимости будут ниже, чем на новостройки, считает эксперт.

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