Россиянам дали прогноз по ценам на новостройки, вторичку и дачи

Ситуация на рынке недвижимости в России в настоящее время неоднозначная, поэтому встает вопрос, следует ли инвестировать в покупку жилья. Специалисты в беседе с агентством «Прайм» назвали основные «подводные камни», с которыми сейчас сталкиваются те, кто решил приобрести квадратные метры.

Эксперты полагают, что жилье становится токсичным активом. С одной стороны, цены на него возросли под влиянием курса валют, что спровоцировали падение предложения, с другой — рост стоимости ипотеки обусловил и сокращение спроса, что снижает цену недвижимости. Однако серьезного сокращения стоимости не предвидится, отмечает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов пояснил, что в настоящее время россияне массово отказываются от сделок на фоне взлетевших ставок по ипотеке, вторичный рынок на несколько месяцев замер, а новостройки будут дорожать из-за повышения стоимости стройматериалов. Он порекомендовал дождаться стабилизации геополитической обстановки, чтобы оценивать доходность для рядовых покупателей.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников согласился, что рынок жилья находится в неопределенности, поскольку люди боятся продавать квартиры за рубли и опасаются приобретать объекты со сроками сдачи в конце 2023 года и позже.

По мнению эксперта, инвестировать в недвижимость сейчас не имеет смысла. Он предположил, что ожидается стагнация и сокращение цен на 10 процентов, но не больше, из-за подорожания стройматериалов. Специалист посоветовал подождать снижения цен и приобрести квадратные метры к концу года. Если же есть одобренные банком кредит с господдержкой, то недвижимость стоит покупать сейчас.

Ранее эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков заявил, что ценообразование на рынке недвижимости в ближайшее время зависит от мер государственной поддержки, которые могут быть приняты государством в ближайшее время.